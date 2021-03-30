Відомого серцеїда і "повелителя самотніх вовчиць" Олега Винника попросили не їхати на "Слов'янський базар" , який щорічно проходить у Вітебську

Як передає Politeka.net, стало відомо, що Олег Винник нібито відправиться виступати на щорічний пісенний фестиваль "Слов'янський Базар". З цього приводу в Instagram Олега Винника з'явилися коментарі, з проханнями не брати участь у фестивалі.

Безліч коментарів, написані російською, українською мовами. "Ви приїдете на Слов'янський базар? Коли Лукашенко вбиває білорусів? Танці на кістках?", "

"Виступ на слов'янському базарі = підтримка кривавого режиму, божевільних репресій, тортур і вбивств в Білорусі! Не підтримуйте диктатуру, підтримайте народ Білорусі і відмовтеся від участі!",- розмістили в коментарі до Олега Винника.

Варто сказати, що сам артист ще ніяк не прореагував на прохання. Зазначимо, раніше на сайті TYT.by розмістили інформацію про те, що організатори заявили Винника і ще кілька українських артистів, як учасників фестивалю.

В афіші вказані такі українські виконавці-Maruv, Олег Винник, Еліна Іващенко. Варто сказати, що деякі артисти навіть не знали, що вони виступають на фестивалі. Жителі Вітебська та інших міст Білорусі стали знаходити артистів і просити їх не приїжджати на "Слов'янський базар" через політичну кризу в старні. Однак деякі артисти навіть не знали про те, що вони заявлені ка учасники заходу, пише білоруське видання.

До Олега Винника також прийшло безліч коментарів:

"Олег, побачили Вас в списках учасників Слов'янського базару і хотіли б Вас відрадити від участі в цьому шоу, яке являє собою танці на кістках для диктатора. Це спонсорування терору і репресій, що відбуваються в Білорусі щодня. Сотні білорусів-політв'язнів утримують у в'язницях в нелюдських умовах, і кожен день їх число збільшується. Затримують пенсіонерів, багатодітних матерів, лікарів за колір одягу, за їх голос «проти насильства». Будь ласка, почуйте білорусів, не спонсоруйте кривавий режим",

"Олег! Відмовтеся від виступу на Слов'янському базарі! Участь в даному заході завдасть незгладимий репутаційний збиток. Підтримайте білорусів у їхній боротьбі за свободу! Не підтримуйте цей режим 🙏"

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