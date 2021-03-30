Двійник легендарної української співачки Софії Ротару Олександр Панайотов розповів про те, як опинився в небезпеці прямо під час виступу в образі співачки

Минулого місяця багатьох вразив виступ російського співака на шоу «Точь-в-точь». Тоді Панайотов вийшов на сцену в образі Ротару, підкоривши глядачів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Однак, як з'ясувалося, під час зйомок у співака виникли серйозні проблеми. Про це він розповів у російській програмі «Вечірній Ургант».

Панайотов зізнався, що через костюм, який він використовував для перевтілення в Ротару, він мало не знепритомнів прямо на сцені.

"Мало того, що це плаття в підлогу, так ще й перуку піддували вітродуем, волосся постійно залітали в нігті, які потім відвалювалися", - розповів співак.

Найсильніше йому заважала саме перука. За словами Панайотова, вона була затягнута занадто туго.

"Вони мені затягнули його так, що кров перестала надходити до мозку. Якраз перед виходом ніжки підкосилися. Реально стало погано. Я побіг до гримерів: "Дівчатка, послаблюйте!" Вони стали різати, рвати. Слава Богу, все вирішилося!", - відверто розповів співак.

Відзначимо, що учасники програми «Точь-в-точь» пародіюють популярних зірок і змагаються в тому, чий виступ виявиться найяскравішим. Панайотов виконав на шоу пісню Ротару "Хуторянка".

При цьому, співакові вдалося максимально точно передати манеру співу знаменитості і вразити публіку.

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