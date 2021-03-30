Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав, з ким ділить ліжко поки за його серце б'ються учасниці

Харківський бізнесмен, який став головним героєм нового сезону популярного шоу, поділився новими кадрами в Instagram. На них він несподівано показав себе в ліжку, причому в цей момент він був не один, пише Politeka.net.

Так, на відео Заливако насолоджується відпочинком зі своїм котом. Улюбленець "холостяка" примостився у нього на руці, тісно притиснувся до господаря і задоволено муркоче. Михайлу явно подобається така компанія.

"Розповідай", - звернувся "холостяк" до кота, підносячи камеру ближче, щоб глядачі могли почути муркотіння.

У мережі не змогли пройти повз таких кадрів, і тут же почали обговорювати "постільне" відео "холостяка".

"Михайло, ти сам як котик", "Котик класний", "як їх можна не любити?", "Як мило!! Мишенька, ви чимось схожі зі своїм улюбленцем! Красою і добротою! Мені так здалося! По-моєму я права!", "Ну як таку підлизу можна не любити?", "А тобі, Михайло, не говорили, що ти і сам схожий на котика?" ,- пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, що останній випуск "Холостяка" був присвячений епохам.

Михайло Заливако запропонував дівчатам цього тижня подорожувати в часі. Це вони і зробили, адже чоловік влаштував побачення в різних епохах. Також Заливако влаштував спеціальне свято для красунь.

Нагадаємо, пристрасний "Холостяк" Заливако влаштував з красунями середньовічний вечір спокуси: "Що за звичаї".

Як повідомляла Politeka, Михайлюк і Заливако з "Холостяка" добре повеселилися після зйомок: "Ну що за солодка парочка".

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