У Верховній Раді проголосували за виплати постраждалим від карантину українцям у розмірі 8 тисяч гривень

Йдеться про компенсації Для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), а також найманих працівників. Допомогу отримають люди з регіонів, які опинилися в "червоній" зоні карантину. За відповідний законопроект 30 березня в Раді проголосували 312 нардепів.

Українці почнуть отримувати виплати вже через 10 днів після вступу закону в силу. При цьому, Кабмін повинен буде випустити окрему постанову, в якій уточнить перелік видів діяльності, які гарантуватимуть виплати.

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Відповідні під критерії отримання допомоги українці повинні будуть подати заявку через "Дію" протягом 30 днів з моменту потрапляння регіону в "червону" зону. Така програма буде діяти весь 2021 рік, тому якщо регіон потрапить в «червону» зону вже після прийняття закону, його жителі зможуть почати отримувати виплати з цього моменту.

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Також повідомляється, що система буде відсівати людей, яким виплати не покладені за тими чи іншими критеріями, автоматично.

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Гроші будуть надходити на рахунок самого ФОПа або банківський рахунок найманого працівника. Люди отримають по 8 тисяч з державного бюджету, а також виплату з місцевого бюджету. Розмір останньої визначатиметься місцевими органами самоврядування.

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