У Верховній Раді проголосували за виплати постраждалим від карантину українцям у розмірі 8 тисяч гривень

Йдеться про компенсації Для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), а також найманих працівників. Допомогу отримають люди з регіонів, які опинилися в "червоній" зоні карантину. За відповідний законопроект 30 березня в Раді проголосували 312 нардепів.

Українці почнуть отримувати виплати вже через 10 днів після вступу закону в силу. При цьому, Кабмін повинен буде випустити окрему постанову, в якій уточнить перелік видів діяльності, які гарантуватимуть виплати.

Відповідні під критерії отримання допомоги українці повинні будуть подати заявку через "Дію" протягом 30 днів з моменту потрапляння регіону в "червону" зону. Така програма буде діяти весь 2021 рік, тому якщо регіон потрапить в «червону» зону вже після прийняття закону, його жителі зможуть почати отримувати виплати з цього моменту.

Також повідомляється, що система буде відсівати людей, яким виплати не покладені за тими чи іншими критеріями, автоматично.

Гроші будуть надходити на рахунок самого ФОПа або банківський рахунок найманого працівника. Люди отримають по 8 тисяч з державного бюджету, а також виплату з місцевого бюджету. Розмір останньої визначатиметься місцевими органами самоврядування.

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