Відомий "повелитель самотніх вовчиць" Олег Винник показав на що здатний. щоб звабити чарівну дівчину, "вовчиці" завили від ревнощів

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram " Голос країни "з'явилося відео, на якому Олег Винник звертається до дівчини, яку хоче" вкрасти " у Монатіка, який відмовився від співачки любов Добрини.

"Люба, Люба, а ти пішла б до мене, Люба? ", муркотливим голосом говорить Винник притиснувши очі.

В цей час Винник дивиться не тільки на Любу, а й на Монатіка, у якого він захотів її "вкрасти".

Катя Осадча підкреслює:"це компрометуюче питання, Олег". А він підтверджує, "Ага".

У пабліку підкреслюють, що далеко не всім таке пропонує Олег Винник, і відмовитися від такого напевно неможливо.

"Не кожному учаснику таке пропонує Олег Винник😅. Тут неможливо встояти, чи не так? 💔".

Шанувальники, серед яких чимало шанувальників Олега Винника оцінили хитрий звабливий погляд Винника. Вони прокоментували побачене:

"Ляяяяя, а Винник то Бабій😲 😂 😂 😂 😂", " як чесно, так🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️😏😏", "😂😂😂😂😂", - написали шанувальники.

Сама любов написала крайній пост про те, що вона готова підкорювати нові вершини, і буде нудьгувати більше за відчуттями на проекті. "Але я не засмучена. Адже націлена підкорювати нові вершини! Я вдячна за цей досвід і впевнено йду далі.",- написала дівчина.

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