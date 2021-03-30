Знаменита українська хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала свій несподіваний недолік

Відома танцівниця поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Шоптенко вирішила розкрити шанувальникам недолік, про який більшість з них навіть не здогадувалося.

На кадрах Шоптенко позує перед камерою в романтичному образі. Судячи з усього, справа відбувається під час фотосесії. Хореограф одягнена в легку блузку, яку вона не стала застібати на всі гудзики. Її образ доповнює легкий, майже непомітний, макіяж і злегка розпатлане волосся.

Шоптенко намагається підморгнути на камеру, проте замість одного ока автоматично закриває два і весело сміється. Танцівниця зізналася, що не вміє підморгувати.

"Кажуть, я не вмію підморгувати. Помітно?",- написала вона.

Шанувальники тут же почали коментувати пост Шоптенко.

"Помітно, але це і додає родзинку", "ви така красива", "ви підморгуєте відразу двома, подвійне підморгування однак", "ви справжня, це круто", "я підморгую так само", "значить, вмієте мову трубочкою згортати", "Ой, халтура!!! Вибачте, це Вам не Танці!", "Дуже миле відео вийшло! Олена, підморгування в поєднанні з сонячною посмішкою додає ніжності, неповторності і шарму!",- пишуть люди.

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