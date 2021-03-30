Зірка "1+1", ведуча шоу "Голос країни" Катерина Осадча здивувала зовнішнім виглядом на зйомках

Як пише Politeka.net, Катя Осадча славиться своїм незвичайним стилем. Так як вона є ведучою програми «Світське життя», вона регулярно відвідує світські заходи, де доводиться красиво вбиратися. Родзинкою образу Осадчої з самого початку її кар'єри стали головні убори. Красуня намагається донині завжди прикрашати свою голову капелюшком або незвичайною прикрасою.

Незважаючи на відмінний смак і команду стилістів, які працюють із зіркою, іноді її образи бувають досить дивними. У мережі нерідко влаштовують битву нарядів телеведучої, а іноді критикують Осадчу за провальний образ.

На свіжому фото зірка з'явилася в дивній ажурній сукні з баскою, яка візуально вкоротила стрункі довгі ніжки красуні, яка починала свою кар'єру в модельному бізнесі. На фото верхня частина тіла телеведучої здавалася довшою, ніж нижня.

"Куди дивився стиліст Осадчої?",- виникло справедливе питання у шанувальників теледіви.

Раніше ми писали, що Катерина Осадча засвітилася на зйомках в рожевому міні. Красуня козирнула неймовірно стрункою фігуркою і красивими ніжками.

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