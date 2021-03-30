Популярний російський співак Сергій Лазарєв поділився яскравим знімком з Мексики і розповів про те, що його вразило в цій країні

Зараз артист, якому вже давно багато шанувальників приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, знаходиться на відпочинку в Сонячній Мексиці. Лазарєв не перестає радувати шанувальників яскравими кадрами з далекої країни. Новим фото він поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На кадрі Лазарєв позує на тлі типової мексиканської природи: випаленої трави і великих кактусів.

Співак одягнений в рвані джинси і зручну світло-блакитну толстовку. Доповнюють його образ стильні окуляри.

"Настрій: кактус! Вони, звичайно, тут в Мексиці величезні!",- підписав фото Лазарєв.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого поста співака.

"Який у Вас обладнаний образ. Вам дуже йдуть ці кольори", "у мене зараз настрій дивитися на Сергія Лазарєва, у якого настрій "Кактус", "Ну красивий", "настрій - колючка. Фото кльове", "Краса P. S. Я зараз не про кактус", "я забираю джинси", "всім нам подобається бачити Лазарєва в кактусовому настрої", "ви вдома-то взагалі буваєте? Як не подивишся, одна екзотика", - пишуть люди.

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