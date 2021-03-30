Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила оголеним видом
Як пише Politeka.net, на початку своєї кар'єри Лопес виглядала більш натурально і природно, ніж вона виглядає зараз. Це не дивно, адже за роки роботи в шоу-бізнесі зірці довелося безліч разів змінити імідж, а також випробувати на собі всі тренди.
Джей Ло за своє життя багато разів змінювала колір волосся. Вона була як блондинкою, так і брюнеткою. Однак її натуральний колір дуже близький до каштанового відтінку. На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото Лопес, на якому вона постала ще зовсім юною. Незважаючи на це, кадр вийшов дуже гарячим, адже зірка позувала для нього без одягу.
На фото Лопес постала в одному ковбойському капелюсі. Пишні груди вона прикрила руками, змусивши чоловіків-шанувальників понервувати. Обличчя Джей Ло підкуповувало природною красою і моложавим виглядом, а волосся вдало гармоніювали з непомітним макіяжем.
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Раніше ми писали, що 51-річна Дженніфер Лопес покрасувалася у весняних нарядах, одним з яких став образ в кольорових шортах з високою талією і білій сорочці, яку зірка розстебнула, незважаючи на те, що була без ліфчика.
Нагадаємо, що 51-річна Дженніфер Лопес обтягнулася латексом, виблискуючи пружними "кокосами": "яка діва".
А ще Politeka писала, що 51-річна Лопес поплескалася в басейні в модному мікро-бікіні:"гарячіше молодих".
Також Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в купальнику з непристойним вирізом влаштувала переполох на пляжі: "Німфа парить".