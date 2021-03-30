Дружина відомого співака Сергія Бабкіна розмістила спільне фото з чоловіком, після успішної прем'єри нової пісні Бабкіна "Вона знає"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Сніжана показала, спільний кадр з чоловіком, на якому вони сидять на сходинках. Сніжана притулилася до знаменитого чоловіка.

У кадрі Сергій в перуці з проводів, а Сніжана в синьому в горошок сукні. У пості дівчина розповіла про те, як проходили перші дні прем'єри пісні.

"Перформанс у Харкові-прогулянка центром нашого міста Сергія Бабкіна в образі нового синглу викликала бурю емоцій і ажіотаж в обговореннях!",- написала Сніжана.

Дружина співака заявила, що отримує сотні повідомлень в Директ, і підкреслила, що "такий глибокий зворотний зв'язок, чуттєве прийняття, любов з перших акордів... За вашими відгуками ця пісня торкнулася особисті, тонкі життєві вібрації і переживання!".

Відомо, що Сніжана успішний блогер, вона поцікавилася у шанувальників, які три слова виникають при прослуховуванні цієї пісні.

Шанувальники не залишилися в боргу, і смачно прокоментували, написавши не три, а більше слів, які виникли від чуттєвої та ніжної пісні.

"Близькість, чуттєвість, таємничість🙌❤️", ""Це про нас" - ось перша асоціація була🙌✨❤️", "Ніжність, доброта, любов. Величезне спасибі за пісню. Дуже чуттєва і проникає в самі глибини душі. ❤ ️ ❤ ️ ", "Любов, прийняття, взаємодії та межі. Ви для мене маяк близькості, саме тай, пройденої разом і створеної один для одного. Того простору між, куди так Добре приходять діти, смисли, творчість, успіх. Простору без ілюзій, чарівностей і розчарувань, там, де просто кожен знає ❤️", - відгукнулися фанати дружини співака.

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