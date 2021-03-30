Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, вразила спокусливим образом
Як пише Politeka.net, в останні кілька днів Ірина активно публікує фото у себе в Instagram. Красуня влаштувала собі фотосесію, тому із задоволенням ділиться з шанувальниками свіжими фото. Варто відзначити, що зазвичай Ірина досить рідко використовує Instagram за призначенням. Найчастіше в її соцмережах публікуються робочі моменти.
На свіжому фото пустотлива Ірина позувала у вільній світлій сукні, яку вона задерла, оголивши стрункі ніжки. Босоніжки на підборах надали образу елегантності. Ірина сміялася, надаючи особливого шарму фото.
"Свято наближається. Вже 1.04.2021 у нашого улюбленого @monatik_official день народження! Всі близькі, партнери, колеги вже в передчутті свята. Незважаючи на те, що вже другий рік поспіль свято не вдається відсвяткувати шумно, масштабно і з усіма друзями, адже час диктує свої правила, всі дистанційно продумують свої сюрпризи, подарунки та привітання! Настрій прям як перед Новим роком! Ми віримо, що, дай Бог, в наступному році все задумане здійсниться і всі здорові, щасливі як зберемося разом і як відсвяткуємо!",- зазначила дружина музиканта.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Кінодіва", "Шик", "Діва", "Боже красиво як", "Божественна Іріша", "Вау, Іріша, слів не підібрати", "Іра, ви прекрасні! Побільше фотосесій", "який наряд", - пишуть люди.
Нагадаємо, що спокуслива дружина Монатіка в розстебнутій сорочці засмущала навіть чоловіка:"яка ніжна Ірочка".
А ще Politeka писала, що спокуслива дружина Монатіка одним знімком змусила Дорофєєву і чоловіка скрикнути:"Аучь".
Також Politeka повідомляла, що гаряча дружина Монатіка заявила про себе, показавши солодкі місця в мереживі:"як естетично".