Дружина українського виконавця DZIDZIO, починаюча співачка Славія торкнулася теми сімейних відносин

Як пише Politeka.net, Ярослава Хома все частіше натякає на складні стосунки всередині сім'ї. У свіжому інтерв'ю вона відверто зізналася, що чоловік не підтримував її прагнень стати артисткою і завжди відмовляв від цієї затії.

У новому пості співачка вирішила поговорити про терпіння жінок.

«У мене є давній добрий знайомий віку моїх батьків, який часто на весіллях говорив один тост. Він звертався до нареченої зі словами: - «А ти, зумій стерпіти, змовчати. Будь мудріша», - почала свою розповідь Славія.

За її словами, бабуся теж говорила їй про терпіння, що відбилося в її свідомості.

«З віком я зрозуміла, що наш західноукраїнський менталітет, де дівчаток змалку вчать терпіти, мовчати, догоджати своєму чоловікові, до щасливого життя не має ніякого відношення. Рано чи пізно терпінню приходить кінець, і воно «вилазить боком». Негатив, який ми тримаємо в собі, накопичується роками, і з часом може проявитися у вигляді хвороб, істерик, психологічних і ментальних проблем», - заявила артистка.

Вона додала, що найкращий вихід – завжди говорити прямо те, що не подобається і не влаштовує.

У коментарях слова Славії отримали підтримку жінок.

"Підтримую вашу думку на 100%", «жінка мовчить, а потім спалює як вогонь все», «все залежить від моделі відносин в сім'ї дівчинки. Якщо батьки розмовляли один з одним при дитині, то і дитина візьме це з собою в свій світ!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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