Зірка шоу "Холостячка" і відома українська актриса Ксенія Мішина різко висловилася про людей, які засипали її звинуваченнями в мережі

Артистка поділилася гнівним постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Не так давно Мішина влаштувала для своїх підписників конкурс, у якому розіграла гроші і машину. Однак, після оголошення результатів на зірку "Холостячки" посипалися звинувачення в недобросовісності. Так, деякі не вірили, що переможець дійсно був обраний випадково.

"Мені якщо чесно щиро хочеться, щоб люди навчилися вірити і довіряти ... ви просто спробуйте підробити результати генератора випадкових чисел! Ну треба ж голову включати!", - обурилася Мішина.

Вона спробувала напоумити незадоволених користувачів, пояснивши їм, що кожен учасник конкурсу не може бути переможцем.

"Заздрість, злість і недовіра до світу, інших і себе. Всі хто пише гидоти - ау!!! Вам ніхто нічого не винен!... Може є сенс почати розраховувати на себе?",- звернулася вона до всіх, хто пише їй «гидоти».

Свій пост Мішина супроводила власним фото, на якому вона йде по вулиці в світлому весняному пальто.

Шанувальники зірки вирішили підтримати її в цій неприємній ситуації.

"Всім би так мислити! Захоплююся", "мабуть ті 80 чоловік, які строчать коментарі, думали що тільки вони претендують на всі призи", "такі люди будуть завжди, це не зупинити", "молодець! Все розповіла як є!",- пишуть люди.

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