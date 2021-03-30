Московська модель і блогер Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила зухвалим образом

Як передає Politeka.net, про 24-річну Краснову стало відомо широкій публіці після того, як вона вийшла за спадкоємця зоряного сімейства. Дівчина підробляє моделлю. Також відомо, що вона з числа золотої молоді, а її батьки при грошах.

Заміж за Преснякова Олена вийшла в 2017 році. Незважаючи на такий юний вік для укладення шлюбу, пара досі разом. Преснякова регулярно балує своїх шанувальників яскравими знімками, демонструючи свою чарівну фігурку.

На свіжому фото красуня постала в коротенькій чорній сукні, яка підкреслила її достоїнства. Дівчина продемонструвала свій ідеальний профіль, але всі погляди були прикуті до зони декольте.

"Повернення до чорного", - підписала фото дівчина.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Дар мови вийшов з чату", "дуже красиво", "красуня!", "Лялька", "ідеал", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Краснова опублікувала стримане фото, на якому позувала в світлій літній сукні в квіти. Сукня була максимально закритою - довгі рукави і довга спідниця. Єдиним натяком на пікантність були розстебнуті гудзики на комірі.

Нагадаємо, що невістка Алли Пугачової в міні-спідниці прикувала погляди до шикарних ніжок:"Стиль".

А ще Politeka писала, що молоденька невістка Пугачової в ефектному міні, показала, чим полонила Преснякова: "просто вау".

Також Politeka повідомляла, що невістка Пугачової в мікроскопічному бікіні блиснула ідеальною фігурою:"Океанський бриз".