Московська модель і блогер Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила зухвалим образом
Як передає Politeka.net, про 24-річну Краснову стало відомо широкій публіці після того, як вона вийшла за спадкоємця зоряного сімейства. Дівчина підробляє моделлю. Також відомо, що вона з числа золотої молоді, а її батьки при грошах.
Заміж за Преснякова Олена вийшла в 2017 році. Незважаючи на такий юний вік для укладення шлюбу, пара досі разом. Преснякова регулярно балує своїх шанувальників яскравими знімками, демонструючи свою чарівну фігурку.
На свіжому фото красуня постала в коротенькій чорній сукні, яка підкреслила її достоїнства. Дівчина продемонструвала свій ідеальний профіль, але всі погляди були прикуті до зони декольте.
"Повернення до чорного", - підписала фото дівчина.
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У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.
"Дар мови вийшов з чату", "дуже красиво", "красуня!", "Лялька", "ідеал", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Краснова опублікувала стримане фото, на якому позувала в світлій літній сукні в квіти. Сукня була максимально закритою - довгі рукави і довга спідниця. Єдиним натяком на пікантність були розстебнуті гудзики на комірі.
Нагадаємо, що невістка Алли Пугачової в міні-спідниці прикувала погляди до шикарних ніжок:"Стиль".
А ще Politeka писала, що молоденька невістка Пугачової в ефектному міні, показала, чим полонила Преснякова: "просто вау".
Також Politeka повідомляла, що невістка Пугачової в мікроскопічному бікіні блиснула ідеальною фігурою:"Океанський бриз".