Фанати показали, як Тіна Кароль з Даном Баланом злилися в ніжному танці

Як передає Politeka.net, у фан-акаунті в Instagram співачки Тіни Кароль з'явилося відео, в якому зібрані всі трепетні моменти спілкування Тіни і Дана Балана на публіці.

Як відомо, про роман між виконавцями хто тільки не говорив, а самі зірки наполегливо мовчать, не проливаючи світло на свої стосунки, і тримаючи публіку в постійному очікуванні дива, ну коли ж улюбленці возз'єднаються.

Цього разу на фан-сторінці показали відео на якому Дан і Тіна танцюють, Балан доглядає і надає тіні знаки уваги. Ніжне чуттєве відео пробирає до мурашок чарівністю і чуттєвістю.

Судячи з усього, ніжні кадри були змонтовані по ефірах "Голосу країни", в один момент Дан підхоплює Тіну на руки, кружляючи її в прекрасному танці на руках.

На фан-сторінці не так вже й багато передплатників, тому коментарі під роликом ще не написали, крім одного "хопу".

Нагадаємо, на одному з випусків "Ліпсінк батла" пародіювали хіт Дана Балана. Коли Тіна разом з співведучим Потапом спілкувалася з артистами, тема жартів про ці відносини і нагадування про коронні фрази Дана не залишилися без уваги. Артисти жартували і пародіювали Дана, так що Кароль зарделась і почала сміятися.

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