Дружина відомого хореографа Влада Ями, який є суддею популярного шоу "Танці з зірками", і в добавок актором, Лілія, показала чудові кадри забав на пляжі з висоти пташиного польоту

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Лілія Яма розмістила запаморочливе відео зйомок квадрокоптера.

"Влад знімав в перший раз квадрокоптером, а я монтувала.💃 ✅",- написала дружина знаменитого танцюриста і хореографа.

На відео сім'я Влада Ями знаходиться на узбережжі Майамі, під час своєї подорожі в США. Сімейка разом з малюком грається на пляжі, коли квадрокоптер летить назустріч, пролітає над ними, і кружляє, показуючи красу природи і узбережжя.

В самому кінці відео піднімається все вище вгору і опускається вниз, наближаючи Влада і лілію в бікіні та маленького синочка, які лежать на піску, насолоджуючись відпочинком.

"Дуже круто🔥 🙌", "Розумнички 🔥 краса яка😍", "Безтурботно гарно😍 🔥 🔥 🔥", "Круто! які ви класні❤️", "Що за місце? Я б сказала-запаморочливо)))", "Головне, що все з відмінним настоянням, красотища навколо. Музика теж супер. 👍 ❤ ", "Дуже здорово!🔥 ", "Крутяк! Навіть для першого разу🔥 🔥 🔥", "Як красиво ви Така сім'я прекрасна і красива👏 👏 👏", - написали шанувальники.

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