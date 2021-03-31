Старша дочка Олі Полякової Махати показала відео з другом, на якому він катається на коні і розповідає пікантні подробиці про свої відчуття
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram дочка відомої епатажної співачки Олі Полякової Маша, показала свого друга на коні. У відео, яке хлопець знімав для свого сторіс сказано, про його відчуття.
Мабуть, хлопець вперше сів на коня, і залишився не дуже задоволеним. Він показує місцевість, де проходила його перша зустріч з "вороним". Разом з Машею йде ще й жінка, яка, мабуть, доглядає за кіньми та проводила інструктаж.
"Друзі, Машка запросила мене покататися на коні, моїм яйцям капець!",- заявив хлопець.
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Однак жінка-інструктор прокоментувала, "ще ніхто не відбив!". Тоді машиніст зізнається, що трохи перебільшує, як завжди.
Відомо, що у Полякової є власна стайня, співачка розповідала, що її чоловік часто відправляється покататися на конях. А крім того, за допомогою одного з коней, за словами співачки, вона оре город, площа якого становить 30 соток.
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