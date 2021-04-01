Відома українська ведуча і модель Катерина Осадча підкорила природною красою

Українська знаменитість нерідко хвалиться зовнішністю без косметики, передає Politeka.net. У свої 37 років зірка може похвалитися красивим тоном обличчя і свіжим виглядом.

Вся річ у тому, що догляд за собою у зірки базується на таких складових: нормальний сон, здорове харчування, питний режим і продуманий адекватний догляд.

В одному з інтерв'ю Осадча зізналася, що зволожує шкіру за допомогою якісної косметики. На думку красуні, краще купити собі дорогий засіб для догляду, ніж новий одяг. Однак варто пам'ятати, що дорогий крем не допоможе, якщо неправильно харчуватися.

Тому зірка так добре виглядає без макіяжу. Цього разу Катя підкорила природною красою, сидячи в машині. Вона лише підкреслила погляд тінями й тушшю.

Зірка ніжилася в сонячних променях. Вона посміхалася.

Для своєї поїздки модель вибрала смугасту кофту.

"На морі", - написала зірка.

Варто відзначити, що крім себе телеведуча відобразила море з вікна машини. Ймовірно, зірка приїхала на відпочинок.

Нагадаємо, Катя Осадча народилася 12 вересня 1983 року в Києві у благополучній родині. З дитинства вона була творчою особистістю - відвідувала уроки музики і наполегливо займалася в танцювальному ансамблі «Соколята».

Красуня росла високою, саме тому вступила в Київську модельну школу «Багіра», а в 13 років вже вступила в світ модельного бізнесу.

Нагадаємо, що Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і..."

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