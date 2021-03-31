Відома співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в Росії, радує своїх шанувальників всілякими фото і відео, показуючи себе з різних ракурсів

Як передає Politeka.net, у фан-акаунті співачки в Instagram "Ani Lorak_is my_life" з'явилося фото красуні без нижньої білизни та макіяжу, з пучком волосся на голові.

Зовсім недавно співачка розміщувала його в своєму сторіс, з питанням, чи купувати їй чергову сукню.

Кавовий легкий наряд, струмуючи по фігурі обтягнув Лорак, продемонструвавши всі особливості жіночої фігури, та так. що стали видні "стиглі вишеньки" на грудях співачки. Про це не промовчали шанувальники. А ось що сталося з обличчям знаменитості, ніхто так і не поцікавився.

У пабліку запитали у фоловерів: "Улюблена Кароліна ❤😍 як вважаєте їй йде таке плаття? Ікона стилю! 😍❤Діва!"

Фанати Кароліни кинулися висловлювати свою думку, однак, як зазвичай буває, до єдиної думки, так і не прийшли. Комусь подобалося плаття, комусь здавалося "відстійним", а хтось із шанувальників взагалі не визнав в дівчині на фото свого кумира.

"О так, дуже с*ксуально! Дорога, мені подобається плаття і ти!!!!!!!!!! ❤ ", "Фігура красива, але це плаття не особливо", "та не дуже не сподобалося", "Мені здається їй все йде!!!😍 ❤ ️ ", "В Та ні)🔥", "А хто це?", "Там дещо видно 😋", "Ні схоже 18 століття благаю не брати", "Бери що хочеш в міру розумного...😍 ",- написали фоловери фан-пабліку.

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