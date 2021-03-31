Свіже фото Тіни Кароль поруч з Даном Баланом сколихнуло мережу

Як передає Politeka.net, фото артистів, про роман яких говорять вже не перший рік з'явилося на сторінці проекту «Голос країни» в Instagram.

"Це сталося😍 # Дантина повертається! Дан Балан @danbalan стане радником Тіни Кароль @tina_karol на нокаутах вже цієї неділі", - написано в пості.

На фото Тіна Кароль з елегантному платті сидить в тренерському кріслі, а поруч з нею примостився Дан Балан. У новому випуску шоу Молдавський Виконавець стане радником української співачки.

"Улюблений серіал😍 рік продовження чекали", "Наша кенгуруш пара", "так нарешті", "Ну Класні ж Новини, так", "Серіал починається захватили захопили попкорн і чекаємо. Але Дана дуже раді бачити ❤ Дан-це любов", "Любий Дан! Чекаємо", "Вони неймовірна пара", - відреагували на знімок в соцмережі.

Відзначимо, про роман Тіни Кароль і Дана Балана почали говорітть під час дев'ятого сезону шоу "Голос країни", де вони були в ролі тренерів початківців вокалістів.

Одного разу артисти навіть прокоментували цікаву для багатьох тему. Так, на питання між ними все ще залицяння або вже роман артист відповів: "Роман звичайно! Роман, написаний рукою генія".

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