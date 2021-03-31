Один з фаворитів Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко повідомив про неприємні наслідки коронавірусу

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Тригубенко, Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка", продовжує розповідати про наслідки перенесеної хвороби.

29 березня Тригубенко вийшов з самоізоляції після перенесеного коронавірусного захворювання. Чоловік заявив, що у нього тривожний стан, депресивний стан і апатія, що раніше в його характері не спостерігалося.

Олексій поскаржився, що настрій взагалі не подобається, тому що виникла якась незрозуміла тривожність. Тепер Олексій повідав, що вже два дні як вийшов на роботу, і приїжджаючи о 19:00 відразу засинає. "Тільки приходжу додому і на диванчику дуже швидко засинаю", - сказав Олексій.

"Другий день приїжджаю додому і о 19: 00 засинаю. До корони такого ніколи не було. Організм дуже швидко втомлюється."

Свій діагноз Тригубенко визначив ще 15 березня. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19. Перший час у нього трималася температура 40, збити яку вдавалося тільки на дуже короткий час.

Ми писали, що Олексій виявив, що коли хворієш коронавірусом, то нервова система змінюється. Виникає роздратованість, особливо вечорами, депресія, і в цілому, за словами Трегубенко, хвороба сама по собі дуже дивна.

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