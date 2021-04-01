Відома українська телеведуча Катя Осадча показала себе, заінтригувавши виглядом
Як пише Politeka.net, Осадча вже встигла проникнути в серця українців, з'явившись у безлічі проектів. Дівчина не забуває розвивати і соціальні мережі. Красуня зібрала більше мільйона шанувальників в Instagram, де часто проводить анонси своїх проектів.
Цей раз не став винятком. Осадча опублікувала фото, де прогулялася в червоній сукні. Наряд тріпало вітром і він піднявся досить високо, щоб красуня змогла похвалитися ніжками.
"Сьогодні знімаємо в теплих краях. Скоро в "Світському житті", - написала під фото дівчина.
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Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Така сильно красива"," а червоний вам йде, швидше б дістати босоніжки"," Добрий вечір"," молода, розумна, красива"," дівчина-весна"," Просто чарівна", " дуже красива. Все в тон, люблю", "Тунель Любові".
Ми писали, що зірка " 1 + 1», ведуча шоу «Голос країни» Катерина Осадча здивувала зовнішнім виглядом на зйомках.
На свіжому фото зірка з'явилася в дивній ажурній сукні з басками, яка візуально вкоротила стрункі довгі ніжки красуні, яка починала свою кар'єру в модельному бізнесі. На фото верхня частина тіла телеведучої здавалася довшою, ніж нижня.
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