Популярна молода співачка Надя Дорофєєва, яка є тренером на "Голосі країни", здивувала дивним вбранням і сумною фотосесією на даху серед цегляних стін

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дорофєєва розмістила сумну фотосесію, написавши, що щоденна гонка не залишає часу озирнутися назад і подумати про підсумки місяця.

"Щоденна гонка стала все частіше нагадувати мені, як важливо зупинятися та озиратися на все, що відбувається в житті. Мені здається, якщо кожен з нас спробує підбивати підсумки місяця, то всі ми станемо трішечки щасливішими", - написала зірка.

Для того, щоб показати як це працює, а заодно і розповісти про підсумки свого березня, Надя поділилася успіхами. У минаючому місяці Надя випустила кілька треків і кліпи до них.

"Вийшов мій дебютний EP dofamin, і я рада, що Вам відгукуються ці пісні, Ми зняли відео на всі треки, щоб подарувати вам концертну атмосферу..."

Надя не забула про своїх рідних, поділившись радісною новиною, що в березні у її батьків день народження, вона написала також, що цей місяць для неї присвячений сім'ї:

"Присвячую цей Березень моїй родині і вам❤️", - підсумувала дівчина.

Шанувальники не залишилися осторонь і також прокоментували фото дівчини. Одні ділилися своїми підсумками, інші похвалили за чудові пісні, які тішать слух:

"Красуня😍 😵 💫❤️🔥"," найголовніше це твій альбом красаааааа❤️", "Ой, яка гарна, неможливо відвести око😍", "Фотографії такі атмосферні🥰", "ну загалом то нічого цікавого, весь березень слухала Дорофєєву", - написали шанувальники.

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