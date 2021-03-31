Відома актриса українського походження Ольга Куриленко показала свій безтурботний характер в ефектному вбранні
Зірка, що запам'яталася багатьом завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в легендарній "бондіані", поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Куриленко позує в ніжно-ліловому платті з незвичайної тканини-наряд покритий тонкою бахромою, створюючи ефект "волохатості". Разом з короткою стрижкою і легкими кучерями образ Куриленко виглядає безтурботним і бешкетним.
На фото актриса злегка піднімає спідницю своєї сукні і весело посміхається. Судячи з усього, до неї вже прийшов весняний настрій.
"Отримую максимум задоволення від сонця, поки воно не зникло!» ,- написала в підписі до фото зірка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.
"Вау як красиво" « "Люблю твою посмішку",» мені подобаються ці кольори", "гарне фото" «" ти точно робиш мій день яскравіше», «завжди чудова», «Мама мія", " мову ще не забули?» ,- пишуть люди в коментарях до фото.
Раніше ми писали, що Куриленко поділилася фото, на якому з'явилася в незвичайному образі.
Перед камерою актриса з'явилася в елегантному вечірньому образі-на ній темне плаття з відкритими плечима, декороване блискучими паєтками. Цей наряд красиво підкреслив тендітну фігуру зірки, оголивши плечі і шию.
Нагадавши, українська дівчина Бонда Куриленко у вечірній сукні прикувала погляди чоловіків:"насолоджуєтеся".
Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко без білизни розкрила сорочку, здивувавши красою:"милуємося".
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко без білизни дозволила зазирнути в декольте:"жінка мрії".