Яка ж красуня!

Французька модель Тілан Блондо, яка прославилася на весь світ ще будучи маленькою дівчинкою, показала фото в домашній обстановці

19-річна знаменитість, яка ще в дитинстві отримала визнання як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Тілан Блондо сфотографувалася в короткій білій майці і чорних штанях. Засвітивши тонку талію і плоский живіт. Волосся дівчина залишила розпущеним. А очі прикрила сонцезахисними окулярами.

На руках вона тримала, притиснувши до себе маленького пухнастого рудого собачку.

Також на фото можна розглянути інтер'єр світлої спальні дівчини.

Красуня отримала масу компліментів від користувачів мережі. Її навіть порівняли з легерндарной французькою актрисою і моделлю Бріджит Бардо.

"О, Боже мій, яка ж ти красуня", "ви занадто милі", "ти схожа на Бріджит Бардо", "Ти просто космос", - пишуть в коментарях.

Тілан Блондо - найбільш високооплачувана юна модель міжнародного рівня, кар'єра якої почалася в 4 роки. Маленьку дівчинку визнавали найкрасивішою і високооплачуваною моделлю в світі.

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