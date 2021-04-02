Французька модель Тілан Блондо, яка прославилася на весь світ ще будучи маленькою дівчинкою, показала фото в домашній обстановці
19-річна знаменитість, яка ще в дитинстві отримала визнання як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Тілан Блондо сфотографувалася в короткій білій майці і чорних штанях. Засвітивши тонку талію і плоский живіт. Волосся дівчина залишила розпущеним. А очі прикрила сонцезахисними окулярами.
На руках вона тримала, притиснувши до себе маленького пухнастого рудого собачку.
Також на фото можна розглянути інтер'єр світлої спальні дівчини.
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Красуня отримала масу компліментів від користувачів мережі. Її навіть порівняли з легерндарной французькою актрисою і моделлю Бріджит Бардо.
"О, Боже мій, яка ж ти красуня", "ви занадто милі", "ти схожа на Бріджит Бардо", "Ти просто космос", - пишуть в коментарях.
Тілан Блондо - найбільш високооплачувана юна модель міжнародного рівня, кар'єра якої почалася в 4 роки. Маленьку дівчинку визнавали найкрасивішою і високооплачуваною моделлю в світі.
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