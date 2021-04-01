Старша донька співачки Олі Полякової, Маша, неприємно здивувала публіку зухвалою витівкою
Як передає Politeka.net, 16-річна дівчина опублікувала кілька нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала прогулянку по нічному Києву разом з другом.
Дівчина з хлопцем позували на одному з мостів. На першому знімку Маша відзначилася: дочка Полякової вальяжно сперлася об огорожу і задерла ногу. При цьому вона також підняла руку, виставивши на загальний огляд свій середній палець.
На другому кадрі дівчина поводилася вже скромніше. Разом з товаришем вони показали жест "мир", склавши пальці буквою V, обіймалися та посміхалися в камеру.
"Трохи естетики нічного Києва, а ви любите гуляти вночі??", - підписала знімки дочка Полякової.
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"А в чому полягає, власне естетика Києва, виходячи з цих фото?) 😁"
"Як некультурно😡"
"Найбезглуздіше фото!!!"
"красуня, що сказати 😍"
"Засунь його собі в одне місце 🤬 Ти диви яка!"
"А на*єра ти фак показуєш? Це дуже псує дівчину... дно) виправляйся..."
"Полякова що за факи скаже?"
"Краще посмішка, ніж палець!"
"А потім плачеш матері в сорочку що хейтери і журналісти ображають тебе!!!А та бігає як божевільна щоб покарати когось за "дівчинку"! В принципі яблуко від яблуні далеко не впало!)) Матері часу немає вихованням зайнятися!)) Дно👎"
Раніше ми розповідали, як Полякова присоромила дочку на очах у друзів, помітивши її з келихом.
"Машенька! Дочко, ти що, бухаєшь?", - з подивом запитала збентежена Оля. "Це сік, вишневий", - тут же виправдалася дівчина, а гості за столом підтвердили.
Нагадаємо, що грайлива Полякова блиснула натуральною красою без грама косметики: "Оль, ти така..."
Як повідомляла Politeka, дочка Полякової в мереживному бюстьє змусила про себе говорити: "Господи, а яка вона буде через років 10..."