Старша донька співачки Олі Полякової, Маша, неприємно здивувала публіку зухвалою витівкою

Як передає Politeka.net, 16-річна дівчина опублікувала кілька нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала прогулянку по нічному Києву разом з другом.

Дівчина з хлопцем позували на одному з мостів. На першому знімку Маша відзначилася: дочка Полякової вальяжно сперлася об огорожу і задерла ногу. При цьому вона також підняла руку, виставивши на загальний огляд свій середній палець.

На другому кадрі дівчина поводилася вже скромніше. Разом з товаришем вони показали жест "мир", склавши пальці буквою V, обіймалися та посміхалися в камеру.

"Трохи естетики нічного Києва, а ви любите гуляти вночі??", - підписала знімки дочка Полякової.

Публіка з жаром обговорила побачене: що це, підліткове бунтарство або брак виховання?

"А в чому полягає, власне естетика Києва, виходячи з цих фото?) 😁"

"Як некультурно😡"

"Найбезглуздіше фото!!!"

"красуня, що сказати 😍"

"Засунь його собі в одне місце 🤬 Ти диви яка!"

"А на*єра ти фак показуєш? Це дуже псує дівчину... дно) виправляйся..."

"Полякова що за факи скаже?"

"Краще посмішка, ніж палець!"

"А потім плачеш матері в сорочку що хейтери і журналісти ображають тебе!!!А та бігає як божевільна щоб покарати когось за "дівчинку"! В принципі яблуко від яблуні далеко не впало!)) Матері часу немає вихованням зайнятися!)) Дно👎"

Раніше ми розповідали, як Полякова присоромила дочку на очах у друзів, помітивши її з келихом.

"Машенька! Дочко, ти що, бухаєшь?", - з подивом запитала збентежена Оля. "Це сік, вишневий", - тут же виправдалася дівчина, а гості за столом підтвердили.

Нагадаємо, що грайлива Полякова блиснула натуральною красою без грама косметики: "Оль, ти така..."

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової в мереживному бюстьє змусила про себе говорити: "Господи, а яка вона буде через років 10..."