Принц Гаррі цілком задоволений життям в США, не шкодує про переїзд, і не збирається повертатися на батьківщину

Про це розповів інсайдер видання Us Weekly.

За його словами, 36-річний колишній військовий пілот "відчуває себе звільненим і натхненним початком цієї нової глави життя".

Згідно з джерелом, Гаррі вважає, що переїзд в США «найкраще рішення, яке він коли-небудь приймав».

Після відходу зі своїх старших королівських ролей у березні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські ненадовго оселилися в Лос-Анджелесі з сином Арчі, якому зараз 22 місяці, а потім переїхали в більш тихий район Монтесіто в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

У лютому 2021 року з'явилася новина про те, що пара не повернеться в якості працюючих членів королівської сім'ї, через кілька днів після того, як Меган оголосила, що чекає другу дитину.

7 березня Меган і Гаррі дали відверте інтерв'ю CBS, визнавши, що вони відчували себе кинутими в палаці. Також прозвучали звинувачення в расизмі. Нібито хтось у Палаці хвилювався про колір шкіри Арчі до того, як він народився в травні 2019 року.

У заяві Букінгемського палацу від 9 березня зазначалося: "Вся сім'я засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі і Меган. Підняті питання, особливо раси, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, до них ставляться дуже серйозно, і сім'я обговорить їх в приватному порядку. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї».

Джерело додало, що Гаррі переживає через натягнуті стосунки з рідними.

"Гаррі вважає ситуацію в його родині сумною. Але він каже, що вони з Меган не шкодують про переїзд, для них усе тільки починається", – підсумував Інсайдер.

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