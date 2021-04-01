Багато хто скаржиться, що не можуть забрати

Клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемою неможливості забрати свої депозити

Як передає Politeka.net, чергова скарга на роботу ПриватБанку з'явилася на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Так, за словами обуреної клієнтки, після закінчення терміну депозиту в ПриватБанку, виявилося, щоб отримати свої гроші назад, їй доведеться чекати більше півроку.

"11.03 закінчився термін депозиту і банк без повідомлень і моєї на те згоди продовжив на 9 місяців мій депозит. Звернення на гарячу лінію і в відділення дали одну відповідь - після закінчення терміну, але як??? Ви не повідомили, що термін закінчено! Зараз банк користується моїми коштами і я не можу їх забрати!", - поскаржилася українка.

Співробітники ПриватБанку поспішили роз'яснити ситуцію, нагадавши клієнтам про терміни, правила та винятки повернення депозиту.

"Звертаємо Вашу увагу, що можливість відмовитися від продовження доступна для всіх діючих типів вкладів. Виняток - ПриватВклад, Вклад зручний, послуга накопичення Скарбничка. Кнопка "Відмова від продовження" з'являється за місяць до закінчення терміну вкладу (для вкладів на 1 місяць кнопка доступна через 5 днів з дати оформлення або продовження) і доступна з 08:30 до 22:00. В останній день терміну вкладу кнопка "Відмова від продовження" доступна тільки до 16-00. За терміном можна закрити вклад протягом 5 календарних днів з дати закінчення попереднього терміну вкладу", - йдеться в офіційному коментарі банку.

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