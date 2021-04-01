Відомий комік і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий здивував зміною зовнішнього вигляду

Як пише Politeka.net, нове відео, яке артист розмістив на своїй сторінці в Instagram, викликало бурхливу реакцію в мережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Всіх колег хочеться привітати з 1 квітня, з професійним святом. Як би хто там не говорив", - сказав комік.

Відзначимо, користувачі звернули увагу на зовнішність Кошового. Багатьом здалося, що артист набрав зайву вагу, і йому варто було б нгачать стежити за фігурою.

"Женьок ти погладшав жах, худни братан, обличчя вже не поміщається в телефон», «Скоро харя трісне», "погладшав, як єнот прям став", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Кошовому вже не вперше дорікають, в тому, що він став виглядати гірше. Але артист на такі репліки особливої уваги не звертає.

"Всі пишуть:"Ой, Женя поправився, вистачити жерти". Тю, ну хорошо. Слідкуйте за собою, хлопці. Женя живе в кайф", - говорить раніше шоумен.

Євген Кошовий зізнався, що не відмовляє собі в їжі і втягує живіт, коли це необхідно.

"Після концертів втрачаю трохи, пару кілограм. Мені подобається моя статура зараз. Станіслав Володимирович Баклан мені дав дуже просту пораду:"якщо ти хочеш добре виглядати - втягуй живіт". Я це теж роблю періодично", - розповідав він.

А ось дотримуватися дієт комік не любить.

"Я втрачаю не тільки вагу, я втрачаю сили: весь час хочеться спати, у мене не такий настрій, я нервую, зриваюся. Пити ж теж не можна під час дієти. А ось зараз, прийшовши додому після концерту, я можу собі дозволити келих вина або 200 грам віскі з "колою", а також смачно поїсти", – додав він.

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