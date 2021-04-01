Відома українська ведуча і зірка "Танців з зірками" Ольга Фреймут вилаялася прямо на камеру

Як відомо, Фреймут славиться своєю любов'ю до етикету. Ведуча часто ділиться зі своїми шанувальниками підказками про те, як правильно поводитися в суспільстві. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона вирішила влаштувати інтерактив, і запропонувала своїм передплатникам в Instagram задати їй будь-які питання на тему етикету.

Люди тут же скористалися таким шансом. Так, один з передплатників поцікавився, куди подіти серветку, якщо знадобилося висякатися за столом.

"По-перше: за столом не сякаються. Друге: точно не в ганчір'яну серветку. Якщо вже так вийшло, що вам потрібно почистити ніс, тоді робимо це, потім встаємо з-за столу, йдемо до вбиральні, миємо руки і повертаємося без серветки", - пояснила Фреймут.

Ще одне питання від передплатника виявився більш особистим: у ведучої поцікавилися, які її три улюблених матюків слова. На подив, навіть у "правильної" Олі Фреймут знайшлися такі слова.

Так, ведуча зізналася, що коли хоче вилаятися, гнівно вимовляє: «шановна» або «зараза».

"Але коли потрібно чітко висловити і донести думку, коли гнів переповнює, тоді це – матюк на букву «б». Роблю це, бажано, коли ніхто не чує. Іноді краще матюкатися, ніж бути підлим людиною", - додала знаменитість.

Під час спілкування з передплатниками Фреймут також розповіла, що етикет не забороняє людям мати татуювання, проте на заходи з дрес-кодом їх бажано прикривати одягом. Також ведуча прокоментувала ситуацію, коли чоловікам треба вставати з-за столу, якщо в кімнату заходить жінка. За словами Фреймут, цього правила варто дотримуватися під час приватних зустрічей, а ось в бізнесі панує гендерна рівність.

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