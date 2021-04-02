Екс-холостяк Максим Михайлюк поділився новим Селфі, позуючи в улюбленій уніформі

Макс після проекту сильно змінив своє життя, і хоча з обраницею з «Холостяка» вона не залишився, чоловік все ж зустрів свою Дашу. Молода українська модель вже домоглася успіху в кар'єрі і може похвалитися участю на найвідоміших показах. Дівчина почала зустрічатися з чоловіком таємно і лише через пару місяців розкрила правду про ці стосунки.

Сам Макс дуже щасливий з моделлю і в цьому місяці вони навіть стануть батьками, про що повідомили в Instagram під парними фото. Зараз чоловік готується до швидкої появи на світ дочки, при цьому не забуваючи розповідати про життя в Instagram.

Під новим фото, на якому позував в улюбленій уніформі-одязі пілота-Макс коротко висловився:

"Я вірю, що зараз час для нової пригоди. А Ви так не думаєте?».

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Здається ти правий; який гарний; Шо за не місцевий чувак ? Твій знайомий?; 🔥красунчик😍; Мамин красень👍 🏻; красунчик!; Макс, у вас попереду з Дашею такііііе пригоди♪ вже зовсім скоро!😉 👌 ; Макс як завжди чертовски сексуальний😍❤️; і Де мої 18 років?; І чому ж ти такий гарний?».

Не так давно стало відомо, що один з ефірів Холостяка відвідали знамениті екс-головні герої, тому реакція виявилася досить бурхливою. Тим не менш, користувачі обговорили не тільки появу чоловіків на проекті, але ще і спільне фото Михайла Заливако з Максом Михайлюком.

Чоловіки з'явилися в кадрі в звичних нарядах, розслаблених позах і з легкою посмішкою на обличчі. Через те, що обидва вони схожої статури і з однаковим кольором волосся, деякі фанати помітили очевидну схожість чоловіків.

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".