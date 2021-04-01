Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько в серіалі "Свати", захопила мережу

Шанувальники серіалу з нетерпінням чекають виходу нового сезону, зйомки якого перервалися через пандемію коронавірусу, і згадують улюблені фрагменти з серіалу. Так, на одній з фан-сторінок, присвяченій актрисі Тетяні Кравченко, в соцмережі Instagram з'явилося її фото в образі полюбилася багатьом Валюхи.

«У нашому житті є такі моменти, які, мабуть, розкривають нашу суть. Моменти, які ми згадуємо знову і знову», - написано в пості.

На фото Кравченко відображена в магазині біля полиць з продуктами. Вона ошатно одягнена в блузу і в'язану кофтинку. На шиї у неї намиста, волосся укладені в акуратну зачіску, а на обличчі нанесений легшкій практично непомітний макіяж. У такому образі актриса виглядає дуже свіжо і молода.

"Російська красуня", "чудова актриса", "чудова Тетяна", "яка Красоточка", "Наша улюблена актриса", - пишуть в коментарях.

Раніше в соцмережі з'явилося фото зі зйомок нового сезону улюбленого багатьма серіалу "Свати". На знімку радісна Тетяна Кравченко, виконуюча роль Валентини Петрівни Будько, зображена з колегами по знімальному майданчику. Вона одяглася в легку фіолетову курточку, а в руки взяла листи з роздрукованим текстом.

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