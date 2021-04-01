Український боксер Денис Берінчик повідомив дату бою з ірландцем російського походження Артемом лобовим
Як передає Politeka.net, подробицями майбутнього поєдинку спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.
Українець кинув виклик "Русскому молоту" Лобову відразу після своєї перемоги над чилійцем Хосе Санчесом 21 березня.
Всього за 10 днів сторонам вдалося залагодити основні питання.
"Узгоджена дата бою і основні умови!!! Залишилися формальності... і буде махач", - повідомив спортсмен.
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Бій пройде в Україні 19 червня цього року. Їх поєдинок повинен пройти на голих кулаках.
Варто відзначити, що Артем Лобов є товаришем і спаринг-партнером всесвітньо відомого бійця змішаних єдиноборств Конора Макгергора.
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