Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розкрила секрет їхніх стосунків
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила відповісти на питання, яке задали її фоловери.
Як відомо, 26-річна Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності. 55-річний Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайло.
Павлик закрутив роман з дівчиною, ще будучи одруженим на Ларисі Созаєвої, яка подарувала йому трьох дітей.
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Репяхову запитали, в чому секрет її відносин з артистом.
"Наш секрет відносин, це те... Це такий секрет, що ми не намагаємося один одного змінити. Ми не намагаємося один одному щось розповісти, навчити. Ну в якихось таких глобальних заходах. Ось які ми є, таких ми один одного і прийняли і полюбили. І радіємо, чого і Вам бажаю", - заявила Катерина.
Раніше Репяхова розповідала, що фанаткою співака була ще з дитинства, його пісні вона слухала з 10 років.
А коли виросла, вона стала його концертним директором. Однак це сталося не відразу. Спершу, Павлик не захотів брати її на роботу. І Катерина три роки працювала у психолога Дмитром Карпачовим. Налагодити контакт зі співаком вдалося пізніше.
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