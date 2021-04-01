Так ось воно що

Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розкрила секрет їхніх стосунків

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила відповісти на питання, яке задали її фоловери.

Як відомо, 26-річна Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності. 55-річний Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайло.

Павлик закрутив роман з дівчиною, ще будучи одруженим на Ларисі Созаєвої, яка подарувала йому трьох дітей.

Репяхову запитали, в чому секрет її відносин з артистом.

"Наш секрет відносин, це те... Це такий секрет, що ми не намагаємося один одного змінити. Ми не намагаємося один одному щось розповісти, навчити. Ну в якихось таких глобальних заходах. Ось які ми є, таких ми один одного і прийняли і полюбили. І радіємо, чого і Вам бажаю", - заявила Катерина.

Раніше Репяхова розповідала, що фанаткою співака була ще з дитинства, його пісні вона слухала з 10 років.

А коли виросла, вона стала його концертним директором. Однак це сталося не відразу. Спершу, Павлик не захотів брати її на роботу. І Катерина три роки працювала у психолога Дмитром Карпачовим. Налагодити контакт зі співаком вдалося пізніше.

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