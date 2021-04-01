Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новою зовнішністю

Зміни в зовнішньому вигляді теледиви активно обговорюють в мережі, пише Politeka.net.

"Леся Нікітюк змінила зачіску 😍", - йдеться в пості на сторінці ЖВЛ, де показали, як Нікітюк виглядала з довгим волоссям, і зараз, з новою зачіскою.

«А вранці ще була з довгим. Заодно і схудла", - так прокоментувала зміни зовнішності сама телеведуча.

Леся Нікітюк вкоротила шевелюру, а також застосувала модне Тонування.

Відомо, що красуня побувала в салоні краси у улюбленого стиліста. Тоді у своєму сторіс блондинка розповіла, що прийшла заради модного фарбування.

«Ну да - зняла нарощені коси і трохи підрівняла», «З новою зачіскою значно краще», «Непогано. Їй пасує», «Вона завжди гарна», "Напевно, закохалася!", "З довгим волоссям краще, хоча це і не її було", - коментують зміни зовнішності Нікітюк.

Зазначимо, Нікітюк часто показує фоловерам, як доглядає за собою. Нещодавно вона здалася, завдавши косметичну масочку на обличчя. "Посиніла" і задоволена Нікітюк привітала публіку на першому знімку. Усміхнена дівчина показала обличчя крупним планом.

На другому кадрі зірка вирішила надати своєму вигляду більш пікантності, відсунувши камеру подалі.

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