Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новою зовнішністю
Зміни в зовнішньому вигляді теледиви активно обговорюють в мережі, пише Politeka.net.
"Леся Нікітюк змінила зачіску 😍", - йдеться в пості на сторінці ЖВЛ, де показали, як Нікітюк виглядала з довгим волоссям, і зараз, з новою зачіскою.
«А вранці ще була з довгим. Заодно і схудла", - так прокоментувала зміни зовнішності сама телеведуча.
Леся Нікітюк вкоротила шевелюру, а також застосувала модне Тонування.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям снігопади, хуртовини і морози: "До нас йде потужний..."
Горе прийшло в сім'ю Володимира Остапчука, перші подробиці: "встиг попрощатися..."
54-річна Сумська засвітила розкішне "гніздечко", в яке переїхала з Борисюком: "Позолота, мармур і…"
Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "Я зрозуміла, що потрібно..."
Відомо, що красуня побувала в салоні краси у улюбленого стиліста. Тоді у своєму сторіс блондинка розповіла, що прийшла заради модного фарбування.
«Ну да - зняла нарощені коси і трохи підрівняла», «З новою зачіскою значно краще», «Непогано. Їй пасує», «Вона завжди гарна», "Напевно, закохалася!", "З довгим волоссям краще, хоча це і не її було", - коментують зміни зовнішності Нікітюк.
Зазначимо, Нікітюк часто показує фоловерам, як доглядає за собою. Нещодавно вона здалася, завдавши косметичну масочку на обличчя. "Посиніла" і задоволена Нікітюк привітала публіку на першому знімку. Усміхнена дівчина показала обличчя крупним планом.
На другому кадрі зірка вирішила надати своєму вигляду більш пікантності, відсунувши камеру подалі.
Нагадаємо, ошатна Нікітюк полізла в спекотні обійми Монатіка, не встоявши перед червоною шапочкою: "Сильно красивий"
Як повідомляла Politeka, невгамовна Леся Нікітюк ледь не залишилася без руки: "якби ви знали, як я боюся..."
Також Politeka писала, що Полякова без макіяжу, зачіски і фільтрів виявилася іншою людиною, Нікітюк не змовчала: "Боже, це..."