Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес навіть під час прогулянки буде виглядати сміливо і розкішно

Популярна виконавиця, яка влітку відсвяткує своє 52-річчя, може похвалитися неймовірними формами в самих відкритих нарядах. Лопес звикла до уваги фанатів і заради того, щоб виглядати на двадцять років молодше, вона дуже багато тренується, а також доглядає за собою.

Як можна помітити на фото, недавно представлених в мережі Instagram шанувальниками, в реальному житті поза сценою Дженніфер виглядає інакше: вона не носить яскраву і відкриту одяг, не ходить у відвертих нарядах і майже не фарбується. Віддаючи перевагу спортивним костюмам, навіть так Лопес вдається підкреслити достоїнства.

Короткий топ і обтягуючі лосини не тільки не приховують її фігуру, але ще і вигідно роблять на ній акцент. На фото можна помітити, ніби на обличчі Лопес немає жодної зморшки, її шкіра світиться здоров'ям і свіжим рум'янцем.

"Достатнє і глибоке зволоження - ось головна запорука красивої і молодої шкіри надовго, а алкоголь зневоднює її, роблячи зморшки більш помітними», - прокоментувала одного разу Лопес, кажучи про секрети своєї краси.

У свою чергу, шанувальники Лопес із задоволенням розглядають її фото в соцмережах. Так, один з незвичайних знімків співачки з'явився на її фан-сторінці в Instagram. Замість традиційного гламурного інтер'єру на фото Дженніфер постала на кухні.

"Соковита Дитинко», «я попрошу її пообідати зі мною і так одягнутися», «Вау, він би точно зрадів, якби отримав Сніданок в ліжко ось так», "знову німфа ширяє, прокачалася до весни, розцвіла", - написали фанати Джей Ло.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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