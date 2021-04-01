Відомий український співак і композитор Макс Барських показав, як проходили зйомки його останнього кліпу

Не так давно артист нарешті представив історію про самотність в стилі кіберпанк. Словами творця композиції, сучасний світ стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах.

З цього приводу артист вирішив влаштувати незвичайну зйомку з Zivert, з якою розповів про те, як людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.

"За кадром #BESTSELLER", - написав молодий чоловік під серією раніше не показаних кадрів мережі. На фото Барських постав в шкіряному костюмі, з новою зачіскою і в абсолютно новому образі.

Фанати не змогли пройти повз, адже ще до презентації кліпу пісня стала хітом і була у всіх на слуху:

"Яка складна і копітка робота виконана, зате результат просто бомбічний😍; такі милі образи; Гарячий Макс🔥; Максюша дуже красиві фотографії зі зйомок; ви прекрасні! Талановитий, глибокий, красивий чоловік! Такий чарівний та серед пісків😍; шкіряний костюм це щось; на концерті Я навіть відчувала запах шкіри».

Також на одній з фан-сторінок співака в Instagram з'явилися свіжі фото з виступу артиста. Незважаючи на карантин Барських намагається давати концерти там, де це дозволено.

Локдаун вдарив по заробітках багатьох артистів, тому зараз вони не упускають можливості дати концерт. Судячи з геолокації, Барських виступав у російському клубі.Для виступу співак вибрав традиційний для себе образ загадкового чоловіка.

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