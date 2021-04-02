Погода в Україні 2 квітня засмутить українців, які планували вихідні на свіжому повітрі

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, квітень недовго радував українців теплою по-справжньому весняною погодою. Всього кілька днів в Україні протрималася суха погода з високою температурою. Найближчими днями в більшості областей йтиме дощ. За кілька днів негода добереться практично до всіх регіонів країни. При цьому температура повітря залишиться в межах 8-10 градусів, а в деяких областях потеплішає до +15 градусів.

Найтепліше буде в південних і східних областях. Там температура повітря триматиметься в районі 13-15 градусів. У південних областях очікуються опади, а ось на Сході буде сонячно і без дощів.

Центральні регіони затягне хмарами. Там очікуються дощі і 8-10 градусів тепла. Вночі температура опуститься приблизно до 5-6 градусів.

На Заході теж дощитиме. Опади не очікуються лише у Волинській, Львівській та Рівненській областях. Температура коливатиметься в районі 7-10 градусів тепла.

Варто відзначити, що вже в суботу дощі доберуться до східних регіонів, а в центрі, навпаки, тимчасово просвітліє.

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