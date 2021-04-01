Популярна українська ведуча Катерина Осадча повеселила яскравими фото з дня народження Дмитра Монатіка

Ведуча зворушливо привітала співака на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

1 квітня популярному співакові Дмитру Монатіку виповнюється 35 років. Осадча стала однією з гостей на його святі і показала фото торжества.

"Мріяти не шкідливо, все в житті можливо! Дмитро, з ювілеєм, у 35 все тільки починається", - написала ведуча у своєму пості.

На опублікованих нею фото можна побачити, що з нагоди свого дня народження співак влаштував вечірку у дворі особняка. На знімку видно імпровізована червона доріжка і яскраві кульки.

Осадча прийшла на свято в білих брюках, синій куртці і білому кашкеті. Сам винуватець торжества був одягнений в джинси і забавний блакитний кардиган з малюнком у вигляді хмар і дерев.

На фото, де Монатік і Осадча стоять поруч, в очі не може не кинутися величезна різниця в їх зростанні. Через підбори ведучої здається, що співак ледь дістає їй до плеча.

Українці тут же почали коментувати фото.

"З днем народження, Діма Монатік!", "Клас!!! Вітаю Діму!!", "Тарапунька і Штепсель в новому варіанті", "Катя, ви ж в Єгипті. Або Д. р. Монатіка теж там святкують?", "Найулюбленіший мій співак", "Ну блін, що це у вас за вбрання. Це зараз в Києві так носять?", "Ого який контраст", - пишуть люди.

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