Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос покинула Україну зі своєю молодшою дочкою

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net. Незважаючи на те, що Санта на початку цього року вже літала відпочивати на сонячний курорт, співачка захотіла відпочити ще. Судячи з геотегу, на цей раз вона вирушила в Дубай.

Так, Дімопулос поділилася знімком, на якому позує біля трапа літака, тримаючи на руках свою маленьку дочку Софію.

"Вибачте ... ми повернемося через два тижні", - написала зірка.

Для подорожі вона вибрала кремовий костюм з вільних штанів і світшота, а також білі кросівки. Її дочка була одягнена у все біле.

У коментарях співачка також розповіла, що вперше її дочка полетіла в літаку ще у віці 2 місяців.

Шанувальники Санти тут же почали коментувати її пост.

"Гарного Вам відпочинку", "Карантин не для всіх, напевно", "За що вибачатися?) Щасливого відпочинку", "красуні", "такі красуні! Дуже мило!", "Які дівчатка, лялечки!!", "Лапочка", "Жаба мандрівниця", - пишуть люди.

Варто відзначити, що Дімопулос не тільки успішно будує кар'єру на сцені і займається духовним зростанням, але і ретельно стежить за собою. Санта-мама двох дітей, але цього не скажеш по її молодому і свіжому вигляду.

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