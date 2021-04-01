Відомий український ведучий Володимир Остапчук після втрати у своїй родині розповів про те, як змінилося його ставлення до життя
Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим постом у своєму Instagram. Як відомо, раніше на цьому тижні він втратив одну зі своїх бабусь. Судячи з усього, ця трагедія змусила Остапчука серйозно задуматися про своє життя.
"Прожигайте це життя. Так-так, саме тут і зараз. Немає ніякого вчора і завтра, ми тільки тут. Скажіть коханій людині те, що завжди боялися сказати. Обійміть рідних, навіть за сотні кілометрів. Зателефонуйте мамі, але краще не по телефону, а відразу в двері. Дивіться сміливо і щиро, з посмішкою і обожнюванням. Життя занадто коротке, щоб шкодувати про те, що не встиг зробити", - написав ведучий.
Він додав, що хоча йому і довелося пережити великий біль, зараз він вдячний за всі позитивні моменти.
"Я пишу ці рядки, побачивши багато болю і смутку в очах своєї сім'ї за останні тижні. Але я пишу це з почуттям вдячності і відчуттям того, що прожитий день вже ніколи не повториться... тому живіть/горіть/пропалюйте це життя", - закликав Остапчук.
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Цей пост він супроводив зворушливим відео зі свого весілля з Христиною Гірник. На кадрах пара танцює на своєму святі, а на задньому фоні гостей веселить Вєрка Сердючка.
"Боже, яка гарна пара! А де оплески?",- вимовляє артистка.
Відео вийшло дуже душевним і романтичним.
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