Відома модель і дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі вразила ефектним образом топлес
Екзотична 23-річного красуня поділилася знімками в новому образі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Тіна наочно продемонструвала вражаючу фігуру з мінімумом одягу. Так, на чорно-білому знімку модель позує, спершись спиною на стіну. З одягу на ній лише довга чорна спідниця.
Оголені груди Кунаки прикрила схрещеними руками, в яких тримала Біла босоніжки. Втім, шанувальники змогли оцінити підтягнутий животик і точену талію красуні.
Модель на знімку пильно дивиться кудись убік. Зачесане наверх хвилясте волосся Тіни роблять її образ ще більш ефектним.
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Шанувальники моделі не змогли пройти повз фото і тут же почали засипати її компліментами.
"Така красива!", "Неймовірно!", "Мій маленький тортик", "чудова", "Моя королева", "яка бомба! Чудова", "природна краса", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кунакі здалася в мініатюрному купальнику, який настільки не прикривав тіло дівчини, що бюст прямо випирав з нього. Дівчина стояла на березі моря, дивуючи кожним сантиметром своєї розкоші.
Волосся модель залишила розпущеним, а розвернулася боком, приковуючи погляди не тільки бюсту, а й сідницям.
Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя засвітила пікантні місця в міні-бікіні: "вологість підвищилася".
Як повідомляла Politeka, молода дружина Венсана Касселя прилягла на ліжко, показавши свою головну зброю: "завжди така розкішна!".
Також Politeka писала, що молода дружина Венсана Касселя в прозорому Міні не залишила чоловікам шансів: "ще б таку богиню не покликати!".