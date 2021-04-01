Відома модель і дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі вразила ефектним образом топлес

Екзотична 23-річного красуня поділилася знімками в новому образі на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Тіна наочно продемонструвала вражаючу фігуру з мінімумом одягу. Так, на чорно-білому знімку модель позує, спершись спиною на стіну. З одягу на ній лише довга чорна спідниця.

Оголені груди Кунаки прикрила схрещеними руками, в яких тримала Біла босоніжки. Втім, шанувальники змогли оцінити підтягнутий животик і точену талію красуні.

Модель на знімку пильно дивиться кудись убік. Зачесане наверх хвилясте волосся Тіни роблять її образ ще більш ефектним.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз фото і тут же почали засипати її компліментами.

"Така красива!", "Неймовірно!", "Мій маленький тортик", "чудова", "Моя королева", "яка бомба! Чудова", "природна краса", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кунакі здалася в мініатюрному купальнику, який настільки не прикривав тіло дівчини, що бюст прямо випирав з нього. Дівчина стояла на березі моря, дивуючи кожним сантиметром своєї розкоші.

Волосся модель залишила розпущеним, а розвернулася боком, приковуючи погляди не тільки бюсту, а й сідницям.

Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя засвітила пікантні місця в міні-бікіні: "вологість підвищилася".

Як повідомляла Politeka, молода дружина Венсана Касселя прилягла на ліжко, показавши свою головну зброю: "завжди така розкішна!".

Також Politeka писала, що молода дружина Венсана Касселя в прозорому Міні не залишила чоловікам шансів: "ще б таку богиню не покликати!".