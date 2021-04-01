Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вразила видом на прогулянці в Нью-Йорку
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина регулярно публікує яскраві знімки. Видно, що Соня цілеспрямовано влаштовує фотосесії, щоб було чим заповнювати стрічку Instagram. Для зйомок Євдокименко ретельно продумує лук. Вона завжди виглядає дуже стильно і елегантно.
Втім, свіжий кадр справив особливе враження на шанувальників зірки. Соня вийшла на вулиці Нью-Йорка в українській вишиванці відомого бренду. Таким чином Софія буквально показала, як сумує за батьківщиною. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Красива! Щастя, здоров'я, любові, удачі", «диво», «Краса», «така ніжна», «справжня українка», «виглядаєш чудово», - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Соні Євдокименко всього 19 років. Вона живе в США, хоч іноді і приїжджає в Україну. Відомо, що у дівчини вже є молодий хлопець, який може похвалитися відмінним заробітком.
Раніше Євдокименко похвалилася, що в Нью-Йорку настала справжня весна. На новому фото красуня постала в стильному образі - на ній були білі укорочені брюки і світла футболка, а на ногах білосніжні кросівки.
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