Відома українська ведуча Лідія Таран розповіла про те, що шокувало її в новій подорожі

Зірка новин на каналі "1 + 1" поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому Таран розповіла, як проводить час у Грузії.

"Шок. Тому що це насправді про Грузію - є молитися, любити. Ну і ще трохи пити", - написала ведуча.

Вона розповіла про власні сорти винограду, якими славиться ця країна, а також наочно показала виноградники.

"Більше ніж винограду, тут хіба що церков і монастирів. Ну і місто закоханих Сіґнахи. Добре тут. Все можна. І хачапурі. І локдаун тільки після 21", - додала Таран.

Свій пост вона супроводила знімками, на яких показала себе на тлі різних грузинських пам'яток. Судячи з задоволеною посмішкою, ведуча дійсно захоплена подорожжю.

Шанувальники Таран не могли не прокоментувати її пост.

"такий гарний колір обличчя - це все місцевий оранж", "щиро по доброму заздрю вам, а повітря а небо а гори! Щасливі люди, які там народилися і живуть, це справжній рай", "ви як первоцвіт", "Гарненька", "Лідія по весні розцвіла", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Тарана показала, як вирушила в парк, щоб покататися на велосипеді.

Для прогулянки вона вибрала стильне пальто-сорочку в клітинку, сині зручні штани і білі кросівки.

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