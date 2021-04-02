Переможниця 10-го сезону проекту" Холостяк " Даша Ульянова похвалилася

У період карантину багато хто сумує за поїздками в інші країни. Мабуть і Даша вирішила трохи поностальгувати і поминати свої поїздки. Як пише Politeka.net, Ульянова на своїй сторінці в Instagram показала кадри відпочинку на екзотичному курорті.

Даша Ульянова поділилася знімком, зробленим в 2019 році на Шрі Ланці. "Як же хочеться знову туди, але тільки на денечек", - підписала дівчина фото, на якому зображена топлес, лежачи на піску.

Також дівчина похвалилася спокусливими вигинами фігури на фото в басейні.

"Саме там була моя ідеальна засмага», - написала вона.

Ульянова позувала у відвертому купальнику, прогнувши спинку, і виставивши п'яту точку.

Як відомо, Даша є майстром спорту з художньої гімнастики. Не забула блиснути своїм талантом вона і на відпочинку, показавши стійку на руках на тлі алеї з пальмами.

Нагадаємо, Даша Ульянова стала переможницею 10 сезону шоу"Холостяк". Однак, дізнавшись, що у Макса Михайлюка на проекті були інтимні стосунки з іншою учасницею, не змогла йому цього пробачити. Парою вони не стали.

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