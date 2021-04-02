Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як діяти, коли хочеться комусь помститися
Як повідомляє Politeka.net, відома поборниця етикету розповіла про це, відповідаючи на питання своїх фолловерів у Інстаграм.
В одному з питань у неї поцікавилося щодо використання лайливих слів. Фреймут зізналася, що іноді матюкається. При цьому вона додала, що намагається це робити, коли ніхто не чує.
«Шановна. Я так це кажу. Або: «Зараза». Але коли треба чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матюк на букву «Б». Роблю це бажано, коли ніхто не чує. Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною.
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Телеведуча також порадила, як відповісти на зраду.
«Ніхто від зрад не застрахований. Пробачати, чи не пробачати – це ваше право. Але точно не варто мститися, з’ясовувати стосунку, робити це публічно. Найкраща помста – це байдужість. Викиньте людину з вашого життя, провітріть серце, квартиру, і живіть далі», - заявила Фреймут.
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