Телеведуча Ольга Фреймут розкрила українкам очі, як правильно "дорослішати"
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала відвідування косметолога.
Так, ведуча впевнена, що грамотний догляд за собою є ефективною альтернативою пластичним операціям.
"Гідно "дорослішати" - це доглядати за собою, а не повністю покладатися на природу. Сьогодні пройшла діагностику шкіри обличчя. Лише після цього косметолог зробила кілька салонних процедур і підібрала домашній догляд", - повідомила Фреймут.
На одному з кадрів зірка, в салонному чепчику й без косметики, показала своє обличчя крупним планом. Судячи по гладенькій та свіжій шкірі, Ользі вже зробили всі необхідні процедури.
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"Це дуже ефективна космецевтика. І як добре, що не треба робити уколи", - пораділа ведуча.
Раніше Фреймут заявляла, що ніколи не погодиться лягти під ніж пластичного хірурга. На її думку, призупинити в'янення шкіри після 35 років допоможе комплексний підхід і профілактика.
"Деякі з вас запитують, як я зберігаю молоде обличчя. Після 35-ти років дійсно шанси зів'яти красою великі... Тому доводиться наполегливо, двічі на день доглядати за шкірою. Зволожувати, пити вітаміни, ховатися від сонця, щоб не засмагати. І особливо акуратно очищати шкіру перед нанесенням макіяжу - не розтягувати її безжально, не залишати жирних слідів від крему. Тоді макіяж лягає природно і тримається довго", - ділилася Ольга.
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Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».