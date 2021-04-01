Телеведуча Ольга Фреймут розкрила українкам очі, як правильно "дорослішати"

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала відвідування косметолога.

Так, ведуча впевнена, що грамотний догляд за собою є ефективною альтернативою пластичним операціям.

"Гідно "дорослішати" - це доглядати за собою, а не повністю покладатися на природу. Сьогодні пройшла діагностику шкіри обличчя. Лише після цього косметолог зробила кілька салонних процедур і підібрала домашній догляд", - повідомила Фреймут.

На одному з кадрів зірка, в салонному чепчику й без косметики, показала своє обличчя крупним планом. Судячи по гладенькій та свіжій шкірі, Ользі вже зробили всі необхідні процедури.

"Це дуже ефективна космецевтика. І як добре, що не треба робити уколи", - пораділа ведуча.

Раніше Фреймут заявляла, що ніколи не погодиться лягти під ніж пластичного хірурга. На її думку, призупинити в'янення шкіри після 35 років допоможе комплексний підхід і профілактика.

"Деякі з вас запитують, як я зберігаю молоде обличчя. Після 35-ти років дійсно шанси зів'яти красою великі... Тому доводиться наполегливо, двічі на день доглядати за шкірою. Зволожувати, пити вітаміни, ховатися від сонця, щоб не засмагати. І особливо акуратно очищати шкіру перед нанесенням макіяжу - не розтягувати її безжально, не залишати жирних слідів від крему. Тоді макіяж лягає природно і тримається довго", - ділилася Ольга.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

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