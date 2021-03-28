Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила новим стильним і витонченим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Фреймут у соцмережі.

Так, в акаунті Ольги з'явилось нове портретне фото, на якому вона позує у ніжному і елегантному образі. На ній блуза бежевого кольору та витончені прикраси.

Макіяж Фреймут обрала теж доволі традиційний - у нюдових відтінках. Свої виразні скули телеведуча підкреслила хайлайтером, скульптуром і рум'янами, а для губ обрала світло-рожеву помаду.

Телеведуча ніяк не стала коментувати фото, а лиш залишила позначки магазинів, де вона придбала одяг та аксесуари, які можна побачити на знімку.

"Олічко, як я сумую за вашими проєктами. Ви неземна жінка!", "Дуже ніжно", "Дуже гарна", "Чарівна", "Краса", "Шикарно виглядаєте! Ікона стилю і елегантності", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що 39-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких засвітила інтер'єр свого особняка, в якому живе з чоловіком і трьома дітьми. Розміри просторого будинку з обробкою зі світлого дерева вражають. Нудьгувати дітям в такому будинку не доводиться - тут є місце та все необхідне для веселих розваг.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "Панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».