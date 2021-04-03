Серйозна Леся Нікітюк звернулася до своєї армії з проханням не лікуватися самостійно

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram звернулася до фоловерів, розповівши про те, що багато її друзів хворіють коронавірусом, Леся вирішила попередити і нагадати шанувальникам, яких у телеведучої більше 3,6 мільйонів, що вона розміщувала пост з телефонами лікарів, які готові прийти на допомогу в боротьбі з болензнью.

"Друзі, знову багато моїх друзів хворіють ковід, ср*ний... Хочу всім вам нагадати, що у мене є пост, в якому ми, зі Всесвітньою організацією UNICEF, запропонували вам звертатися до перевірених фахівців, це лікарі з різних куточків світу, педіатри, вірусологи, які зараз займаються серйозно цією хворобою", - заявила телеведуча.

Також Леся розповіла, що ці лікарі володіють перевіреною інформацією, як лікувати, куди звертатися, я вас дуже прошу не вірте в міфи, не лікуйтеся як Ваші сусіди або друзі. Все повинно бути індивідуально...",- заявила телеведуча.

Леся заявила, що можна писати будь-якому лікарю з її поста, який дасть відповідь 24/7. Варто сказати, що знаменитість була серйозна.

Не так давно Леся Нікітюк їздила на обстеження до Туреччини, де дієтологи приписали їй сісти на дієту. Дівчина зізналася, що відкладення жирів особливо багато на животі і відмовилася від десертів.

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