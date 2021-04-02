Діти розсварилися Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова здивували спільною появою

Як відомо, екс-подружжя, яке прожило разом більше 10 років, зараз зовсім не спілкуються і не вітають один одного зі святами. Чи не побачити їх на днях народженнях дітей один одного. Тому фото, яке нещодавно з'явилося в мережі дійсно практично унікальне.

30 березня сім'я Алли Пугачової відсвяткувала день народження дочки Христини Орбакайте в колі родичів і найближчих друзів.

Філіпа Кіркорова з дітьми Мартіном-Крістіном і Аллою-Вікторією на свято теж покликали, оскільки Орбакайте. На відміну від своєї мами, зберегла з ним хороші стосунки.

Серед гостей також були діти Жасмин Мирон і Маргарита, дочка Ігоря Ніколаєва Вероніка та інші.

Знімок зіркової дітвори на святі активно коментують в мережі.

"Гарік одружується на Аллі-Вікторії!❤ ️ Ліза вийде заміж за Мартіна!❤️І будуть всі щасливі", "який глибокий і осмислені погляд у Лізи", "красуня Вікторія", "хлопчики які вже дорослі", "зайчики красиві!❤ Люблю вас", "2 готових принца і королевишни", "Клавдія розквітає🌷 скромну Аллу-Вікторію красуню закрили", - пишуть в коментарях.

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